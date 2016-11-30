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    «Ростов» попросил «Зенит» перенести матч 17-го тура РФПЛ на весну

    «Ростов» обратился к «Зениту» с просьбой перенести матч 17-го тура российской Премьер-лиги на весеннюю стадию турнира. Встреча должна пройти 3 декабря на стадионе «Олимп-2».

    Сообщается, что петербургский клуб готов принять это предложение.

    Стоит отметить, что игра в Ростове-на-Дону – последняя для обоих клубов в рамках РФПЛ в этом году. После нее им предстоят заключительные, выездные встречи группового этапа еврокубков: ростовчане в Лиге чемпионов сыграют 6 декабря с ПСВ, а сине-бело-голубые – 8 декабря с АЗ.

    Источник: ТАСС

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    30.11.2016 12:23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 30 ноября 2016, 15:46

      Пора прекратить эти переносы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 30 ноября 2016, 15:39

      Будьте мужиками!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 30 ноября 2016, 15:28

      если Зенит согласиться, то это будет по спортивному и человечески правильно! Миллионеры располагают намного большими возможностями для вариации состава, нежели Ростов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Totti11 30 ноября 2016, 15:30

      Но стратегически не верно.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 15:17

      Зениту не нужно соглашаться на перенос игры с Ростовом на весну. ИМХО.

      1
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      Рейтинг: +264

      dimid 30 ноября 2016, 13:55

      это разумно, Ростову нужно не проиграть на выезде к ПСВ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 ноября 2016, 13:10

      Для обеих клубов будет лучше если перенесут на весну, что Ростову, что Зениту надо удачно выступить в Европе.

      4
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 30 ноября 2016, 13:00

      Вполне логичное решение для обеих команд. Ростову надо удачно сыграть в ЛЧ, - это бонусы и неплохие деньги. Зенит если потерпит второе поражение подряд может просто развалиться, им тоже нужна передышка. Плюс уладить внутренние распри.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 30 ноября 2016, 12:47

      Если Ростов будет основным составом играть у себя дома, то будет как в прошлом году 3:0!Так что Зеня не согласится и будет ждать что приедет второй состав:D

      -1
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      Рейтинг: +786

      xakep01 30 ноября 2016, 12:38

      Зенит может и не согласится, Ростов обычно перед ЛЧ ставит 2 состав,а у них такой шанс выйти в ЛЕ, а для Зенита Ростов очень сложный соперник.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > xakep01 30 ноября 2016, 12:46

      могут отказаться потому что у зенита все решено в ле..

      2
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      Рейтинг: +11359

      alp > xakep01 30 ноября 2016, 13:03

      а я думаю, согласится. Зенит устал а Ростов на ходу.

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      Рейтинг: +11359

      alp > 30 ноября 2016, 13:44

      прочитай что написал, подумай, и сделай что у тебя на аве написькано )))

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      Рейтинг: +11359

      alp > серый1925 30 ноября 2016, 21:09

      ну ок. но ты посмотри как мы с уфой щя играем

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      alp > серый1925 30 ноября 2016, 22:01

      ничо отличного не вижу. если б то была не уфа а тот же ростов - нам бы напихали полную авоську

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      alp 30 ноября 2016, 12:34

      надо переносить.. пусь мутко 3-го декабря играет

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