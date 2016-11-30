Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вся выручка от матча «Барселоны» с «Реалом» будет передана «Шапекоэнсе»

    В субботу, 3 декабря, состоится центральный матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Все средства, полученные от продажи билетов на эту встречу, будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе», сообщает midiario.com.

    Напомним, вчера самолет с игроками этой команды разбился по пути из Боливии в Колумбию. Погибли почти все футболисты и сотрудники клуба, за исключением защитников Алана Рушела и Элиу Нету, а также голкипера Жаксона. Еще один вратарь Данилу выжил в катастрофе, но позже скончался в больнице от полученных ран.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 декабря 2016, 11:03

      Благородно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:25

      Достойно! А по матчу, по сути это центральный матч первого круга во всех европейских чемпионатах, а не только в Испании

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 30 ноября 2016, 13:08

      Вот Барса молодцы! Реалу бы поучиться

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > xColaz 30 ноября 2016, 13:25

      Быдло ты

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      TEPEK > xColaz 30 ноября 2016, 18:57

      У Роналдо учились бы все... он единственный кто пока, что пожертвовал свои личные деньги... и он игрок Реала ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > TEPEK 1 декабря 2016, 14:07

      Это нисколько не очищает его карму.
      Только искренняя исповедь у батюшки и вера в Бога может помочь ему.
      Но конечно если он откажется от своей мечты открыть салон красоты (место встречи пидоров) после окончания футбольной карьеры.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      TEPEK > xColaz 8 декабря 2016, 23:00

      Да ладно он в шутку сказал, другой гавкнул это на весь мир и все как поросята захрюкали одно и тоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 30 ноября 2016, 12:46

      Спасибо!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan 30 ноября 2016, 11:52

      Достойный поступок!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 30 ноября 2016, 11:02

      Вот это по-человечески очень хороший поступок! Побольше бы таких поступков в современном мире!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11