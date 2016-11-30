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    Административное здание «Томи» передано приставами на оценку за долги

    Продолжаются финансовые проблемы у клуба Премьер-лиги «Томь». Арестованное административное здание клуба было передано судебными приставами на оценку за долги по налоговым платежам. В случае, если в период этой процедуры долг будет погашен, объект будет отозван с оценки, и арест с него будет снят.

    Напомним, что долги «Томи» по налоговым платежам составляют 39 миллионов рублей. За последний месяц они были сокращены до 34,5 миллиона за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.

    Источник: ТАСС

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    30.11.2016 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 ноября 2016, 10:56

      Походу совсем край. Жаль.

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