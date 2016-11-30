Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «В предстоящем туре ЦСКА может снова потерять очки»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура между ЦСКА и «Оренбургом», который состоится 30 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени. По мнению Бубнова, гости имеют хорошие шансы не проиграть армейцам.

    «ЦСКА может продолжить терять очки, хоть в предстоящем туре и сыграет дома с «Оренбургом». Армейцы давно уже не лидеры чемпионата России, оренбуржцы же тем временем демонстрируют очень неплохую игру. Хозяевам явно придется помучиться в предстоящем матче, а у «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть. К тому же, поле на стадионе ЦСКА тоже не в лучшем состоянии – газон там довольно вязкий. Возможно, это связано с тем, что дренаж на новой арене еще не устоялся», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 10:40

      Бубен, скажи прямо- хочу, чтобы ЦСКА потерял очки, однако этого не будет.
      ЦСКА выиграет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 07:06

      Не думаю, сейчас команда злая, победит точно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 30 ноября 2016, 06:23

      Конечно потеряет. 0-0

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 06:04

      Может быть ВСЁ, но газон на новом стадионе для 30 ноября отменный! Не май месяц!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 ноября 2016, 04:58

      Бубен опять накаркает....коням итак нелегко!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 30 ноября 2016, 00:52

      может-не может на своей жене гадай пенёк лысый

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      TUMS > himik2-62 30 ноября 2016, 01:32

      Вот это првильно. Нечего Бубнову делать на этом сайте вообще! Уберите его...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11