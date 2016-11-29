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    ЦСКА уведомил Гончаренко о возможном уходе Слуцкого

    ЦСКА оповестил главного тренера «Уфы» Виктора Гончаренко о возможном уходе Леонида Слуцкого из армейской команды. Напомним, ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть должность после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Было решено вернуться к данному вопросу зимой. При этом Гончаренко был оповещен о сложившейся ситуации, ему было сказано, чтобы он был готов принять команду в случае ухода Слуцкого», – сказал источник.

    Как сообщалось ранее, в контракте Гончаренко с «Уфой» есть пункт, согласно которому башкирский клуб обязан отпустить тренера без компенсации, если соответствующее предложение поступит от ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    29.11.2016 22:08
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 30 ноября 2016, 13:33

      Это только у нас могут зарядить подобное " о возможном уходе........."Тогда уж договаривайте до конца: " о возможном НЕ уходе.........", чтобы никто не дергался. Всё в армейском стиле: Будь готов! Всегда готов............

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 11:11

      Вопрос об уходе Л.В. Слуцкого или продолжении работы тренером в ЦСКА
      будет решен Е.Л. Гинером и Л.В. Слуцким. Необходимо отметить, что все негативные сообщения о Л.В. Слуцком идут только от неадекватных
      болельщиков и от недоброжелателей, включая журналистов.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 10:50

      Всё останется без изменений, а пункт об обязанности Уфы отпустить
      Гончаренко был написан перед Евро-16, если Слуцкий останется в сборной.
      Однако, этот пункт действует и сейчас.

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 08:18

      Давай Гинер, мирись со Слуцким,и будет тебе ещё одно чемпионство,как только усилишь команду..

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 30 ноября 2016, 07:51

      Ну дай Бог, чтобы на пользу ЦСКА пошло...

      -1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 30 ноября 2016, 07:06

      Гончаренко только-только стал ставить игру Уфе, и на тебе - забирают.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 06:07

      Вот уродцы! О "возможном" уходе... Фактически ушли человека, который сделал все для клуба, ну извините, не было у него средств на новых игроков. Посмотрим на Гончаренко.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 30 ноября 2016, 05:09

      Хоть Леонид теперь отдохнет по нормальному.

      -1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 30 ноября 2016, 04:56

      Короче нехуй пиздеть,я хоть и за Зенит,но считаю,что мужик красавец,он работал,рвал и метал ради клуба,побед,болельщиков,единственный тренер который переживал из-за неудач,а каких-либо денег,а погубила его сборная,она походу,всех тащит только вниз,это лично сугубо мое мнение,и если это не слухи,и он действительно уйдет,болелы ЦСКА обязаны просто,провожать его СТОЯ!!!!!

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 ноября 2016, 02:59

      Если такое прописано в контракте, зачем оповещать об этом Гончаренко именно сейчас, когда матч в ЛЧ ещё впереди, или заранее знают что проиграют?

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