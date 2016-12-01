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    РФПЛ. «Анжи» у себя дома примет «Амкар»

    В сегодняшних встречах 16-го тура РФПЛ лидер турнирной таблицы «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Краснодар» отправится в гости к «Тереку», «Анжи» примет «Амкар», а «Локомотив» в Томске померится силами с местной «Томью».

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь)

    1 декабря, 20:30 по московскому времени

    Томь (Томск) – Локомотив (Москва)

    1 декабря, 19:30 по московскому времени

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Молло, 17 (с пенальти); 2:0 – Ткачев, 45+2; 3:0 – Паскуато, 59; 4:0 – Корниленко, 70.

    Терек (Грозный) – Краснодар – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пирис, 25; 2:0 – Грозав, 33; 2:1 – Анхель, 72 (в свои ворота).

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лунгу, 38.

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

    Гол: 1:0 – Жонатас, 62.

    ЦСКА (Москва) – Оренбург

    Голы: 1:0 – Натхо, 26 (с пенальти); 2:0 – Игнашевич, 79.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

    Голы: 1:0 – Жулиано, 84; 2:0 – Кокорин, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2016 19:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 19:01

      Круто -от Краснодара ожидал нечто подобное, а вот от Спатартака нет .Они в сезоне отыгрывались?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 декабря 2016, 17:40

      Врба давай уже набирай баллы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 1 декабря 2016, 11:47

      Удачи всем и без травм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 1 декабря 2016, 11:14

      Даже не хочется смотреть такой футбол, когда стадионы завалены снегом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2016, 11:11

      Крыльям нужна победа и выходить из опасной зоны. Терек сыграет вничью
      с Краснодаром 2:2. Локомотив выиграет у Томи 1:0. Анжи выиграет у Амкара
      2:1.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      DjZinc > vladimir-7 1 декабря 2016, 20:27

      Хреновый из тебя прогнозист однако.. :-)

      0
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 1 декабря 2016, 11:03

      Рано или поздно спартак потеряет очки... интересно кому они впухнут?

      1
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      ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > DjZinc 1 декабря 2016, 18:59

      Уже впухают )

      0
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      Рейтинг: +26

      DjZinc > 63_Camapa_63 1 декабря 2016, 20:25

      4-0.... это сказка какая-то.. ну почему я так мало поставил на Крылья

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 1 декабря 2016, 10:50

      Томь принимает Локомотив на Локомотиве! Учтите, прогнозисты...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 1 декабря 2016, 10:15

      КС - Спартак 0:3

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > dimid 1 декабря 2016, 19:00

      Прогноз ошибочный, 4:1 будет)))

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 1 декабря 2016, 10:04

      Вперёд Спартак!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      werty 30 ноября 2016, 21:48

      Уфа мы с Вами!!!!

      -1
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