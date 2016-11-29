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    «Уфа» не подтвердила слухи об уходе Гончаренко в ЦСКА

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении в ЦСКА главного тренера команды Виктора Гончаренко. Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий может покинуть армейский клуб, а его место займет рулевой уфимцев.

    «Команда с Виктором Михайловичем готовится к игре 16-го тура РФПЛ. А что касается слухов об уходе Гончаренко в ЦСКА, то их я подтвердить не могу. Виктор Михайлович – серьезный специалист, отличный человек и товарищ. Но у него есть пункт в контракте – если из ЦСКА последует предложение возглавить команду, мы не имеем права удерживать Гончаренко. Нет смысла скрывать это. Мне, например, хочется, чтобы Леонид Слуцкий не уходил, а продолжил работать в нашем чемпионате. Это отличный специалист, который многого успел добиться», – сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2016 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 30 ноября 2016, 11:26

      Конечно,лучше бы не уходил,что бы не ушел Гончаренко!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 00:23

      Очень сочувствую "Уфе", но есть ведь ещё Кононов! Немного их - хороших наших тренеров, но они есть! (Беларусь заграницей не считаю, извините!).

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