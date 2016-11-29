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    «Локомотив» может уволить Семина и назначить Бердыева

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен после следующего тура РФПЛ, если команда не наберет три очка. Напомним, в 16-м туре железнодорожники встречаются с «Томью».

    Руководство клуба рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева, который согласен уйти из «Ростова» после того, как команда завершит выступления на групповой стадии Лиги чемпионов.

    После возвращения Семина «Локомотив» в 11 матчах чемпионата страны потерпел четыре поражения, столько же раз сыграл вничью и одержал три победы.

    Источник: Спортфакт

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    29.11.2016 19:10
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2336

      den161 30 ноября 2016, 15:28

      слухи все это..

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 ноября 2016, 10:55

      Лучше для всех если все останутся на своём месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 30 ноября 2016, 10:29

      Достали эти вонючки своими брехнями оставьте Бердыева и команду в покое лучше о Бубнове поговорите.

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      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 30 ноября 2016, 09:01

      Полная чушь!!!!

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 30 ноября 2016, 07:19

      я задал вопрос насчет Бердыева и локо непосредственно клубу на сайте в контакте,они ответили никакой информации об этом у нас НЕТ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 ноября 2016, 03:03

      Ну вот , теперь Бердыев нарасхват, хотя скорее всего это очередная "утка"...

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 30 ноября 2016, 03:01

      увольте тех, кто отвечает за трансферы.

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 30 ноября 2016, 02:13

      найдётся ли дурак вообще и восточный в частности, который продаст свой дом и за эти деньги купит коммуналку с пятью соседями?

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 30 ноября 2016, 00:23

      как же всё ху...)

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 29 ноября 2016, 23:47

      Пахнет переходом Азмуна, Нобоа и Наваса

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