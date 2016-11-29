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    Геркус: «В контракте Самедова есть пункт о самовыкупе, и он вправе не обсуждать это с клубом»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в соглашении полузащитника Александра Самедова имеется пункт, позволяющий игроку выкупить контракт. Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что 32-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком».

    «У Александра Самедова действующий долгосрочный контракт с «Локомотивом». В его контракте действительно имеется пункт о возможности самовыкупа за определенную сумму. Если футболист воспользуется данным пунктом, то это будет его личное решение, которое он вправе не обсуждать с клубом», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2016 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 29 ноября 2016, 22:15

      Ну и в чем проблема - Спартак даст ему денег на этот самовыкуп и все дела.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 ноября 2016, 19:02

      Само выпук

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