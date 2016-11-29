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    Нигматуллин: «Спартаку» ни один матч не дается легко, но тем ценнее его лидерство»

    Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказал мнение по поводу проведения матча 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре при не слишком благоприятных погодных условиях. По его словам, красно-белые, лидирующие в чемпионате, должны набрать три очка в любой ситуации. Игра состоится в четверг, первого декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Есть расхожая фраза: «Матч состоится в любую погоду». Я – сторонник старого цикла, когда начинали играть весной на хороших полях и заканчивали осенью того же года. Теперь мы перешли на другую систему, и, к сожалению, приходится сталкиваться с подобными сложностями.

    Я играл в подобных погодных условиях. Вспоминается встреча 1993 года «КАМАЗ» – «Уралмаш». Это был последний матч тура. Тогда было минус 20 градусов! Все футболисты, находившиеся на поле, закончили игру с обмороженными конечностями. Я тогда стоял в запасе в валенках.

    Неприятность для «Спартака» в том, что условия нефутбольные, острые моменты создавать сложнее. Но для команды-чемпиона не должно быть никаких преград. Игра будет непростой. Хотя… С кем было просто? «Спартаку» ни один матч не дается легко. Тем ценнее их лидерство. Если бы это зависело от меня, то я бы попытался договориться и провести встречу в Москве», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 29 ноября 2016, 19:36

      БОЖЕ СПАРТАК ХРАНИ ДАЙ ЕМУ СИЛЫ!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 ноября 2016, 16:55

      гамнорэп от татарина

      -1
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