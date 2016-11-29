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    «Томь» разрешит покинуть клуб желающим того игрокам

    «Томь» не намерена насильно удерживать футболистов, желающих сменить клуб в зимнее трансферное окно. Напомним, томичи испытывают серьезные финансовые трудности: игроки еще ни разу не получали зарплату в нынешнем сезоне.

    Ранее руководство «Томи» пообещало погасить задолженность по зарплате в ноябре, однако по последним данным, выплаты долгов планируются лишь в январе следующего года.

    После 15-ти туров подопечные Валерия Петракова с девятью очками в активе располагаются на предпоследнем, 15-м месте в таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 29 ноября 2016, 21:33

      Одна команда уже готова на вылет.

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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 ноября 2016, 16:42

      Кирдык.

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