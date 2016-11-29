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    Гендиректор «Крыльев Советов» заверил, что газон в Самаре будет готов принять матч со «Спартаком»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подчеркнул, что самарцы подготовят газон стадиона «Металлург» к поединку 16-го тура РФПЛ со «Спартаком» в надлежащее состояние. Игра состоится в четверг, первого декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    – Как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?

    – Все нормально – погода хорошая, поле подсыхает и проветривается. Ведем работы, готовим газон к игре. В порядок его начали приводить сразу же после матча с «Томью».

    – Ожидаете ли совместную комиссию РФС и РФПЛ по допуску полей?

    – Нет. Газон в хорошем состоянии, он способен принять матч.

    – Вы говорили, что «Спартак» прислал письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервный день. От РФС и РФПЛ были запросы?

    – Нет.

    – Что ответили красно-белым?

    – Матч состоится согласно регламенту, 1 декабря. «Крылья» играют для своих болельщиков.

    – Почему бы не перенести игру на весну – на резервный день?

    – Будет день – будет пища. Приедет судья, инспектор, пройдет предматчевое совещание. Они выйдут на поле, посмотрят и примут решение. У меня есть уверенность, что матч состоится в назначенные дату и время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 15:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +415

      radga 29 ноября 2016, 19:49

      "«Крылья» играют для своих болельщиков."
      Для каких болельщиков? 3-х тысяч максимум? а проведи этот матч при нормальных погодных условиях, то фанатов Спартака у вас в Самаре будет только 3 - 4 тысячи.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 29 ноября 2016, 18:51

      Ну какой нах... газон ёпт!Вам суко людей никаких не жалко,ни своих ни чужих!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 ноября 2016, 17:30

      Вообще-то, играть в футбол на снегу кайфово. Кто играл, подтвердит. Странно, самарцы не боятся играть на зимней лужайке по морозцу, а хрюшкам комфорт подавай. Какие они особенные )

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > APchelov 29 ноября 2016, 17:41

      баклан, играть "кайфово" на снегу при минус 5-7 градусов и не на полную выкладку, а как во дворе, для себя. при минус 20 у тебя дятел нос отмерзнет.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > APchelov 29 ноября 2016, 19:16

      Да-да, по гололёду связки и мениски летят как с добрым утром, видимо у самого ноги пока целы, но с таким подходом это временно.

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      Рейтинг: +100986

      zigbert 29 ноября 2016, 16:38

      Играть на замерзшем поле,мало приятное удовольствие.

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