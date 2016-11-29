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    Перелет «Томи» в Москву будет оплачен «Локомотивом»

    «Локомотив» заплатит из собственной казны за перелет «Томи» в Москву на поединок 16-го тура РФПЛ. Согласно календаря, игра должна была пройти в Томске, однако в итоге ее решили перенести на поле железнодорожников в связи с непростыми погодными условиями.

    «По оплате перелета в Москву есть договоренность с «Локомотивом», он все оплатит, поэтому мы летим. Все равно, если бы играли в Томске или другом городе, им пришлось бы оплачивать свой перелет. Что касается трансфера на матч с «Уфой», мы пока работаем с организацией, которая нас кредитует, оплачивает проживание, передвижение», – сказал директор «Томи» Игорь Кудряшов.

    Источник: ТАСС

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    29.11.2016 13:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 ноября 2016, 18:13

      Расчет будет результатом! Локо победит в 3 мяча!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 ноября 2016, 17:48

      Справедливо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 29 ноября 2016, 16:53

      Отличная стратегия))) прям виртуозный менеджмент)

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 29 ноября 2016, 16:36

      в Москве сейчас не теплее чем в Томске. Зачем огород городить с переносом игры?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ljrljr0505 29 ноября 2016, 16:52

      В центральной и восточной сибири сейчас полная жопа с погодой

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 29 ноября 2016, 15:59

      Только проживание или уже и результат?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 29 ноября 2016, 15:26

      Хорошо устроилась Томь, то Локомотив за них платит, то Уфа, проживание, питание....а я то думаю, чего они так в РФПЛ рвались.

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      Рейтинг: +38

      egordonbass 29 ноября 2016, 14:30

      100% победа локо будет

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > egordonbass 29 ноября 2016, 15:05

      Хотелось бы верить... ибо первый домашний матч просто огорчил меня

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