Чельстрем: «Время в «Спартаке» я провел с удовольствием»

Хавбек «Грассхопера» Ким Чельстрем, защищавший цвета «Спартака» с 2012 по 2015 годы, подчеркнул, что не жалеет о переходе в российский клуб. 34-летний швед отметил: ему нравилось жить в России.

«Выбрал Россию согласно спортивным принципам: «Спартак» выступал в Лиге чемпионов, команду возглавлял Унаи Эмери. Об этом специалисте я слышал много положительного, однако его быстро уволили, и на протяжении определенного времени в клубе царил настоящий хаос. Ты никогда не знаешь, что может случиться.

Россия всегда очаровывала меня, это удивительная страна. Поэтому я принял решение остаться и обрел положительный опыт. Поэтому я очень рад, что сделал этот выбор и перешел в «Спартак». Жизнь в России доставляла мне удовольствие», – приводит слова Чельстрема Fotbollskanalen.