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    Чельстрем: «Время в «Спартаке» я провел с удовольствием»

    Хавбек «Грассхопера» Ким Чельстрем, защищавший цвета «Спартака» с 2012 по 2015 годы, подчеркнул, что не жалеет о переходе в российский клуб. 34-летний швед отметил: ему нравилось жить в России.

    «Выбрал Россию согласно спортивным принципам: «Спартак» выступал в Лиге чемпионов, команду возглавлял Унаи Эмери. Об этом специалисте я слышал много положительного, однако его быстро уволили, и на протяжении определенного времени в клубе царил настоящий хаос. Ты никогда не знаешь, что может случиться.

    Россия всегда очаровывала меня, это удивительная страна. Поэтому я принял решение остаться и обрел положительный опыт. Поэтому я очень рад, что сделал этот выбор и перешел в «Спартак». Жизнь в России доставляла мне удовольствие», – приводит слова Чельстрема Fotbollskanalen.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 29 ноября 2016, 13:47

      ебааа

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 ноября 2016, 13:34

      Россия прекрасна!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 13:14

      Экстремал значит раз кайфовал от хаоса!

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