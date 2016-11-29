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    «Крылья Советов» получат дополнительные 75 миллионов из бюджета области

    Руководство Самарской области приняло решение выделить из бюджета дополнительные 75 миллионов рублей «Крыльям Советов».

    Подопечные Вадима Скрипченко по прошествии 15-ти туров располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. В четверг, первого декабря, им на своем поле предстоит принять лидера чемпионата «Спартак». Отметим, что из-за не слишком благоприятных условий в Самаре матч может быть перенесен на другую дату. Решение о проведении поединка будет принято официальными лицами непосредственно перед его началом.

    Источник: Twitter

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    29.11.2016 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +675

      life85 29 ноября 2016, 13:22

      Главное чтобы не зря ...

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 29 ноября 2016, 13:21

      Не хило Скрипачу фортануло

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