Тренировочная база «Спартака» начнет функционировать в начале 2017 года

По информации председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, тренировочная база «Спартака», включающая шесть открытых полей, начнет свою работу в течение первого квартала следующего года.

«Застройщик известил нас об окончании строительства и сейчас специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал Антосенко.

Председатель подчеркнул, что база будет располагаться на Волоколамском шоссе вблизи «Открытие Арены».