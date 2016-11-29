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    Тренировочная база «Спартака» начнет функционировать в начале 2017 года

    По информации председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, тренировочная база «Спартака», включающая шесть открытых полей, начнет свою работу в течение первого квартала следующего года.

    «Застройщик известил нас об окончании строительства и сейчас специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал Антосенко.

    Председатель подчеркнул, что база будет располагаться на Волоколамском шоссе вблизи «Открытие Арены».

    Источник: ТАСС

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    29.11.2016 12:34
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