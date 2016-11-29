Аджоев: «Зимой тульский «Арсенал» проведет серьезную трансферную кампанию»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что в команде в ближайшее время произойдут серьезные изменения. По его словам, в зимнее трансферное окно клуб приобретет новых игроков во все линии.

«Мы уже начали работу по поиску усилений для команды. Зимой проведем серьезную трансферную кампанию. Будут приобретены игроки во все линии, но главная задача – взять забивного форварда. Конечно, желательно подписывать при этом свободных агентов. В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях, которыми мы обладаем», – сказал Аджоев.