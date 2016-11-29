Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ринат Билялетдинов считает, что зимний перерыв может помешать «Спартаку» стать чемпионом

    Российский специалист Ринат Билялетдинов рассказал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. По его мнению, красно-белые могут упустить чемпионство из-за зимнего перерыва.

    «Конечно, «Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, о чем свидетельствуют стабильность набора очков и уверенный очковый отрыв от ближайшего преследователя – «Зенита». Команда явно на подъеме и почувствовала вкус побед. Им бы сейчас без перерыва доиграть чемпионат, и тогда они бы точно выиграли золото. А так, играть осталось всего два тура, а потом неясно, как пойдет дело весной. Есть много примеров, когда одна и та же команда совершенно по-разному выглядела осенью и весной. Несомненно, еще два тура «Спартак» будет идти по накатанной, но потом команды уйдут на зимний перерыв, который для красно-белых будет очень некстати», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2016 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 ноября 2016, 12:29

      биля если ты думаешь что спартак в зимний перерыв как ты бухать будешь,то ты явно "специалист"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33557

      oyabun 29 ноября 2016, 08:53

      Чушь собачья. По последней игре с Тереком было заметно что футболисты очень устали. Перерыв им нужен. Плюс будет время восстановиться травмированным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 ноября 2016, 08:27

      Придется отменить зиму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 29 ноября 2016, 08:20

      "Специалист" хренов. Рубин чуть в ФНЛ не загнал, а позволяет в Спартак нос свой совать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2016, 07:59

      Дурное мнение-что должно так сильно измениться в психологии,чтобы весной команда заиграла по другому???????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 29 ноября 2016, 06:58

      СОГЛАСЕН!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11