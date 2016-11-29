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    Самедов подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года и заработает около 8,5 миллионов евро

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов согласовал переход в «Спартак» и присоединится к команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

    Согласно источнику, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад хавбека составит около 2,4 миллиона евро, также в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать порядка 8,5 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что на трансфере игрока настоял главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Полузащитник сборной России начинал карьеру в составе спартаковцев в период с 2001 по 2005 год.

    Источник: Известия

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    29.11.2016 01:33
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +61

      Morohir 29 ноября 2016, 19:50

      Один большой вопрос, "ЗАЧЕМ?" игрок квалифицированный, но есть проблемы с самоотдачей, а это нивелирует любой класс, темболее в 32. Особенно настораживает что это инициатива Карреры.

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      Гаскойн 29 ноября 2016, 17:02

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 29 ноября 2016, 14:52

      Добром это не кончится.Если берут на замену - зачем это Самедову? Если на будущее в 32 что за будущее?

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 29 ноября 2016, 13:59

      мало было динияра так теперь еще и самедова хотят брать да за такие деньги!!!!лучше бы молодняк подтащили благо есть из кого лепить..да и круг заканчивается так что есть время и наиграть зимой в основе

      0
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      Рейтинг: +178

      Sense1 29 ноября 2016, 13:42

      Не понимаю зачем нужен 32 летний футболист, да еще с таким окладом, да на 2.5 года уж точно...

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 29 ноября 2016, 12:50

      Шанс для Антона Миранчука стать не "братом Алексея", а Миранчуком, у которого есть брат Алексей

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 29 ноября 2016, 12:47

      жаль. Самедов многое сделал для ЛОКО. Удачи ему в дальнейшем...

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      Рейтинг: +264

      dimid 29 ноября 2016, 12:37

      интересный ход Карреры. Посмотрим, что из этого выйдет.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 29 ноября 2016, 11:37

      Лично я, как фанал Локо не расстроен... 5 миллионов, за 32-двух летнее дно довольно таки выгодная сделка... последняя игра против Урала ясно дала понять, что ни Самелов ни Миранчук нафиг не нужны с такой игрок... всю игру простояли... как бы не хвалили Самедова, но вот уже сезона 2 он играет нормально только за сборную, а в Локо выдает 1 хорошую игру из 3... в остальных его не видно и не слышно... так что считаю эта сделка больше выгодна для Локо( разгрузим З/п ведомость и заработаем 5 лямов)

      -3
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > RedGreenHooligan 29 ноября 2016, 11:59

      Сезона 2, в прошлом году Самедов был признан самым ценным игроком Локо за весь сезон и не надо открывать варешку и нести чушь.Игрок принес Локо очень много пользы и приносит ее, а болелам локо надо лишь сказать ему спасибо за все.Разгрузите зп и поедете в фнл,как динамо с молодежью:D

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Вахахахаха 29 ноября 2016, 12:20

      прошлый сезон... ну да мыж живем прошлым и в СССР... я уж и забыл об этом! Жить нужно в настоящем!!! а в этом сезоне он даже минимума не показывает от того, что было в том сезоне!

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 29 ноября 2016, 11:30

      место для Антона Миранчука. В принципе, Янбаев хафом на пару с Шишкиным могут

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Marqello 29 ноября 2016, 22:23

      слыш, чудище, я на личности переходил? Коли хотело ты меня заткнуть или уделать, то не вышло... ты, как считаешь, это слово пишется в оригинале? havbek или что?
      halfback - |ˈhɑːfbæk| . А как оно пишется по-русски- вопрос уже не ко мне, а к тем, кто пишет статьи и кто первым ввел это слово в обиход.

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