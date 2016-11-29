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    Мутко предложил составлять часть календаря РФПЛ вручную

    Глава РФС Виталий Мутко считает, что расписание двух-трех туров чемпионата России нужно заранее составлять вручную и проводить игры на территории южных регионов. Также функционер заявил, что матч 15-го тура РФПЛ «Крыльями Советов»«Томь» (3:0) нельзя было играть из-за сложных погодных условий.

    «Нельзя играть в Самаре при снегопаде и двух тысячах болельщиков. Может, они свои очки там, извините, «прибрали», но это такой мелкий интерес, а надо думать о футболе. Если мы хотим играть, то надо заранее, а не в последний момент, чтобы не было паники, 2-3 тура вручную составить на ту территорию, где можно проводить матчи. Вчера игра в Краснодаре фантастическая: климат, погода. В Грозном, Махачкале, в Ростове можно играть. Восемь игр в туре, а мы надумываем.

    Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам. Для этого, конечно, надо еще раз посмотреть по календарю, если мы хотим играть в ноября-декабре, или возвращать надо систему назад на «весна-осень», или надо чтобы люди, которые делают календарь, управляют лигой, думали, в каком городе лучше проводить матчи», – заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2016 00:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 29 ноября 2016, 17:39

      До Мутко как до утки...

      0
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      Рейтинг: +30

      100KAN 29 ноября 2016, 09:52

      "Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам..."
      Забыл добавить "и президенту РФС"
      Оставили бы систему весна-осень - было бы меньше таких парадоксов(

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 08:36

      Да на фиг нужен этот календарь вообще и эти условности про домашние и гостевые матчи, пусть весь чемпионат играется на территории Чечни! Рамзан гарантирует честность порядочность и безопасность

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > Фан666 29 ноября 2016, 08:58

      Пусть играют,но за бабки,а поля построим,засеем,вырастим)))

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 29 ноября 2016, 07:30

      Потому что как всегда зима в Россию приходит неожиданно. Поэтому только сейчас, в декабре, о ней вспомнили!!! Ура Функционерам из Москвы и РФС

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 29 ноября 2016, 05:31

      вообще удивлен, почему только сейчас этот вопрос подняли. Играя в декабре надо было сразу позаботитьс об этом, чтоб в восточных городах, где холоднее, играть в первом круге до октября, а во втором - с апреля. Да, будут серии выездов, но зато потом серии домашних игр. Особенно плохо для болельщиков, когда домашние игры переносятся в другой город, т.к. домашнее преимущество теряется, игра получается на нейтральном поле.

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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland > Petrak86 29 ноября 2016, 09:17

      Petrak86, потому что мутко и ретколлегии не хватает на новогодние отпуска, вот и нужно провести внеочередное заседание, за премию

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 29 ноября 2016, 01:43

      Ты ли это Мутко )))

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      Рейтинг: +79

      dmitri80 29 ноября 2016, 01:26

      Давно пора

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