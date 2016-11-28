Погба: «Скоро начнeм думать, что мы прокляты»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался на тему неудач команды в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Скором начнeм думать, что мы прокляты. Не важно, приезжает к нам «Арсенал» или «Вест Хэм» – мы все равно доминируем на поле. Однажды нам повезет, важно помнить об этом. Я по-прежнему уверен в себе, ведь у нас получается создавать моменты. Я уверен в своей команде. Нам надо лишь уделять больше внимания мелочам», – передает слова француза SFR Sport.

В текущем розыгрыше АПЛ подопечные Жозе Моуринью не побеждали на протяжении четырех домашних встреч, повторив антирекорд 26-летней давности.