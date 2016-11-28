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    Погба: «Скоро начнeм думать, что мы прокляты»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался на тему неудач команды в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

    «Скором начнeм думать, что мы прокляты. Не важно, приезжает к нам «Арсенал» или «Вест Хэм» – мы все равно доминируем на поле. Однажды нам повезет, важно помнить об этом. Я по-прежнему уверен в себе, ведь у нас получается создавать моменты. Я уверен в своей команде. Нам надо лишь уделять больше внимания мелочам», – передает слова француза SFR Sport.

    В текущем розыгрыше АПЛ подопечные Жозе Моуринью не побеждали на протяжении четырех домашних встреч, повторив антирекорд 26-летней давности.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 ноября 2016, 12:00

      "однажды нам повезёт"..мда..МЮ МЮ

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