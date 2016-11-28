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    Орлов назвал лидерство «Спартака» фартом

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что лидерство «Спартака» во многом связано с обычной удачей и фартом, а содержательнее всех в РФПЛ выглядит «Ростов».

    – Вы согласны, что в «Зените» сейчас нервозная обстановка?

    – С этим трудно спорить.

    – В том числе и из-за лидерства «Спартака»?

    – Нет. Не из-за «Спартака». Просто зенитовцы сами плохо играют, нестабильно. Вспомните провал в Кубке, ничья с «Анжи» – 2:2. Это же все накладывается… И тренер неслучайно удивляется, как опытные футболисты могут так ошибаться. Вы же ведете 1:0, а тут Кришито так исполняет… Нужно одним касанием отбить, а он сыграл как фланговый защитник. Хотя в целом «Зенит» в этом матче показал футбол высокого качества. На стадионе присутствовало 32 тысячи. Значит, российский футбол жив. А ведь еще есть «Спартак» со своей интригой.

    – Какой еще интригой?

    – Имею в виду лидерство красно-белых. Это же и есть интрига. Кто в августе говорил, что «Спартак» в декабре окажется на первом месте? Покажите мне этого человека. Да в голову никому не приходило!

    – «Спартак» же по праву лидирует? Содержательнее играет, чем «Зенит»?

    – Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет «Ростов».

    – А «Спартак»?

    – В этом году им улыбается фортуна. Помните, как в прошлом сезоне ЦСКА еле-еле обыгрывал соперников по 1:0. «Спартак» же тоже никого не громит. Преимущество ведь всего в один мяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 21:39
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 ноября 2016, 17:01

      Кто то явно специально устраивает вбросы про Орлова. Такие редкостные КБ-дебилы повылезали.
      Ещё раз повторю:"Молодым московским недорослям до него расти и расти".

      -2
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      Рейтинг: +264

      McDuff 29 ноября 2016, 13:28

      я, конечно, не фанат Спартак, но, по-моему, именно их лидерство никак не связано с фартом

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 29 ноября 2016, 11:30

      Пид@р очкатый! не от слова очки! ))) Уткина уроды угнали с ТВ, а дурочка пришибленного приходится слушать! Ему бы сказки детям читать, а не в спорт лезть

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 29 ноября 2016, 10:31

      Спартак выглядит лучше всех,(в большинстве своих игр)это видно невооруженным глазом(по тактике,по физике, по настрою и по стабильности).Ростов смотрится отлично,(в основном в домашних матчах)но,далеко не во всех играх-стабильности явно не хватает...

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      Рейтинг: +41

      Спартакушка 29 ноября 2016, 09:12

      а ювентус как выигрывает, а Каррера откуда

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      Рейтинг: +41

      Спартакушка 29 ноября 2016, 09:09

      Кретин!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Спартакушка 29 ноября 2016, 17:08

      СпартакУшка

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2016, 08:09

      И кто вообще берет у него интервью ????????? Кому интересно мнение зомбированного маразматика.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Диктор 29 ноября 2016, 11:27

      Кто ему комментровать сцука дает??? Он дебилоид редкостный!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 29 ноября 2016, 05:24

      Везет сильнейшим. Да, выигрывают по 1-0, но ведь выигрывают, значит, те. кто проигрывает - не могут забить Спартаку, а Спартак забивает. Везет это когда Рубин выигрывает у Барселоны, имея 2 момента за игру против 20 у Барселоны. Даже Ростов и тот заслужил победу над Баварией, хоть и без удачи тоже не обошлось. Везение - это когда повезло в конкретном матче, бывает такое. А когда везет на протяжении половины чемпионата - это уже мастерство. Если Зенит за 5 минут до конца важнейшего матча выигрывает 1-0, а потом пропускает за 3 минуты 2 гола - то тут дело не невезении, а в психологической неустойчивости, перерастающей в ошибки, не смогли собраться и дотерпеть. А Спартак свои 1-0 доводит до победы. Вот и вся разница.
      Да и никто не говорил о подавляющем преимуществе Спартака, чтоб они всех громили. В Спартаке появилось самое главное, чего не хватало им все эти годы - стабильность игры и надежность обороны.

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng 29 ноября 2016, 02:16

      Вот урод, фарт в том что ты ещё комментируешь, миллер потом какать не может от ласковости твоих представлений....

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      Рейтинг: +78

      Federalll 29 ноября 2016, 01:41

      Иди Гена в туалетную кабинку и там занимайся самоуспокоением с Лодыркиным!!!

      3
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