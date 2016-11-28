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    Тимощук может стать одним из тренеров «Зенита»

    Экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может продолжить карьеру в петербургском клубе. Речь идет о месте в штабе нынешнего главного тренера команды Мирчи Луческу.

    Сообщается, что в начале следующего года 37-летний футболист пройдет обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины для получения тренерской лицензии PRO, позволяющей работать в клубах РФПЛ.

    Текущий год Тимощук отыграл в составе «Кайрата», который покинул по завершении срока соглашения. По информации источника, украинец провел встречу с Луческу после поединка «Зенита» в пятом туре Лиги Европы с тель-авивским «Маккаби» (2:0). Напомним, что игрок выступал под руководством румынского специалиста в донецком «Шахтере».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.11.2016 15:30
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 ноября 2016, 18:30

      Тогда "Зенит" нужно переименовать в "Интер С-П".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 28 ноября 2016, 18:12

      сейчас негатива в коменты "на кидают" ...

      ____________________________________________

      Успехов ему в тренерской работе, надеюсь все получится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 28 ноября 2016, 17:40

      Нужен Валуев...

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 ноября 2016, 17:31

      А кто же Украину тренировать будет после Шевы

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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 ноября 2016, 17:14

      Он все время рвался на "восточный фронт". Пускай попробует.

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