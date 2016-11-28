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    ЦСКА до сих пор ждет от УЕФА мотивировочной части по «делу Еременко»

    УЕФА все еще не отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о дисквалификации полузащитника Романа Еременко, сообщил юрист Артем Пацев, представляющий интересы 29-летнего игрока. 18 ноября финский футболист был отстранен на два года за обнаружение в его допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов. Срок наказания отсчитывается с шестого октября. Вердикт может быть обжалован в течение трех суток после получения мотивировочной части решения КЭДК.

    «Пока мотивировочная часть решения не поступала», – сказал Пацев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 14:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 ноября 2016, 19:13

      Откуда юрист игрока знает о получении ЦСКА мотивировочной части решения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Amir005 28 ноября 2016, 17:26

      через пол годика выйдет думаю Рома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 28 ноября 2016, 15:29

      апаравпр рпар апр апрапра

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > СашкаГуров 28 ноября 2016, 15:53

      Рома завязывай ты с этим делом!

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Алекс987 28 ноября 2016, 18:53

      На Испанском

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 28 ноября 2016, 14:13

      Да что там обжаловать? Человек явно употреблял наркотик и попался. Агенты и адвокаты могут доиграться, что не дай бог ему еще статью УК присудят, за наркоту.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Nesterenko 28 ноября 2016, 15:12

      А если еще за хранение и продажу, так лет на пять или более залетит.

      -1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > Kulimen 28 ноября 2016, 15:14

      Я вообще удивляюсь, почему до сих пор Еременко не заинтересовалось МВД.

      -1
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