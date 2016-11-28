«Спартак» может подписать с Обадже пятилетнее соглашение

Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже, проходивший просмотр в «Спартаке», может в ближайшее время заключить соглашение с красно-белыми. Как сообщил брат нигерийца – Джошуа, – 19-летнему футболисту был предложен договор сроком на пять лет.

«Годвину предложили договор на пять лет, однако существуют некоторые нюансы, которые нужно уладить. Он успешно прошел медосмотр, но еще остаются некоторые вопросы. В общем, вероятность подписания контракта на сегодняшний день составляет 50 на 50», – сказал Джошуа Обадже в интервью Owngoalnigeria.com.