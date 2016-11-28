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«Спартак» может подписать с Обадже пятилетнее соглашение

28 ноября 2016, 12:37
15

Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже, проходивший просмотр в «Спартаке», может в ближайшее время заключить соглашение с красно-белыми. Как сообщил брат нигерийца – Джошуа, – 19-летнему футболисту был предложен договор сроком на пять лет.

«Годвину предложили договор на пять лет, однако существуют некоторые нюансы, которые нужно уладить. Он успешно прошел медосмотр, но еще остаются некоторые вопросы. В общем, вероятность подписания контракта на сегодняшний день составляет 50 на 50», – сказал Джошуа Обадже в интервью Owngoalnigeria.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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filosof sparty
1480325992
Будем надеяться что он не окажется туристом...
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Dimonadze
1480326427
Да запарили негров подписывать! Я не расист, и нормально отношусь к любой расе, но неужели во всей России нельзя найти приличного нападающего?! Не верю! Просто эти агенты бабки рубят! Я занимаюсь футболом и вижу сколько в полупрофессиональном даже футболе футболистов, которые не хуже Зе Луишев, Страндбергов и т.д.
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Мясной Упырь
1480327106
мож не нужен он, мож лучше еще поглядеть кого
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максим1986
1480327756
Он забил 17 голов в 12 играх в чемпионате Нигерии.
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Asbjorn
1480328656
А Каррера в курсе?
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oyabun
1480330851
Ну вот и порешали славненько! А то все тут спорят, все в предвкушении - кого же всё таки возьмет Спартак? Депая или Смолова? А то может обоих сразу? Нет! Сказали селекционеры клуба. Нам такое г.. нафиг не нужно. Вот Обадже - это да! Мировой уровень!! Его возьмем и вопрос с нападением сразу в команде будет решен. Причем парень настолько хорош, что сразу на 5 лет соглашение. А наших ребят Давыдова, Мелкадзе, Зуева нах.. спишем. Ничего не имею против парня. Может и заиграет. А может и нет. Кот в мешке. А Спартаку нужен сейчас нап. с именем, который хотя бы процентов на 80, но точно будет усилением. А иначе никак. Слишком велика цена ошибки - победа в Чемпе.
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Fan Loko mik
1480330902
Что то вроде Хенти!
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Дима-губаха
1480332915
Класс!
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ДикийАлекс
1480337382
Просто интересно что он должен был сделать такого на тренировке что ему сразу на 5 лет бумагу суют подписать,может мы чего не знаем?Может Месси и прочие сильные мира сего судорожно дёргают глазом когда при них произносят имя этого темнокожего вундеркинда.И вообще я бы не очень доверял парням с Африки с их вечно молодыми сорванцами(сколько примеров было с поддельным возрастом),которых так и норовят агенты подсунуть доверчивым и не желающим переплачивать клубам.Может это новый Это'О или Дрогба,а может очередной Мукунку(едва не заигравший в 2001 у кб конголезец)Нам как всегда предстоит понаблюдать как из вторсырья(тут не хочется обидеть юношу)делают изумруд.Для чего спрашивается все эти академии создаются,чтобы потом ребята со стороны наблюдали как их сверстники с паспортом импортным скамейку полировали.Неужели совсем беспросветно и одного захудалого парнишки нет что поближе к основе подтянуться сможет?
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x-x-x-x-x
1480338980
молодой значить можно из него сделать еще
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