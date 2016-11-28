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    Заха отказался играть за сборную Англии

    Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха сменил футбольное гражданство – он принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара, сообщает пресс-служба Федерации футбола этой страны. Напомним, что 24-летний футболист был заигран за сборную Англии в двух товарищеских матчах. Он также имеет опыт выступления за молодежные и юношеские сборные Англии.

    Свой дебют в новой национальной команде Заха может оформить на Кубке африканский наций-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 15:48

      Всё правильно. В составе ивуарийцев у него есть весьма хорошие шансы на титул со сборной, в то же время как в Англии ему бы даже полуфинала любого из турниров не светило и близко...

      0
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 28 ноября 2016, 12:37

      что-то рожа у него не сказать чтоб прям довольная, судя по лицу думает наверно что я наделал.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 28 ноября 2016, 11:37

      Молоток, выбрал этническую родину!! Тем более ЧМ скоро, там сможет себя проявить ещё лучше...

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 28 ноября 2016, 09:54

      Правильный выбор в сборной Англии на лавке сидел бы

      1
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