Заха отказался играть за сборную Англии

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха сменил футбольное гражданство – он принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара, сообщает пресс-служба Федерации футбола этой страны. Напомним, что 24-летний футболист был заигран за сборную Англии в двух товарищеских матчах. Он также имеет опыт выступления за молодежные и юношеские сборные Англии.

Свой дебют в новой национальной команде Заха может оформить на Кубке африканский наций-2017.