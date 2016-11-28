Алханов: «После слов Путина будем делать ставку на детей»

Заместитель главы Министерства юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза и экс-глава комитета по этике РФС Алу Алханов рассказал о важности развития молодежного спорта в России.

«Основополагающие документы, касающиеся массового спорта, здорового образа жизни, физического воспитания детей и молодежи, заложены в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этих же документах отражены и перспективы развития студенческого спорта, в том числе футбола. Это способствует тому, чтобы и наша работа была выстроена и имела под собой нормативно-правовую основу. И мы рассчитываем, что после слов Владимира Владимировича Путина будет усиливаться поддержка и со стороны крупных компаний.

Если мы будем уделять внимание нашей молодежи, то завтра получим уникальный человеческий капитал для страны. Глава государства четко расставил приоритеты. Основную ставку нужно делать на детей, которые будут в последующие годы приумножать величие России. И наша работа должна в первую очередь ориентироваться на развитие детско-юношеского и студенческого спорта.

Уверен, что сегодня совместно с нашими коллегами из федеральных органов власти, регионов и студенческих спортивных организаций мы сможем заложить основы реализации вышесказанного в рамках совместной работы по формированию проекта концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года, которую до конца года должно утвердить правительство РФ», – сказал Алханов.

Напомним, Президент России Владимир Путин недавно заявил о том, что государственным корпорациям стоит перераспределить свои непрофильные расходы с финансирования профессионального спорта на массовый, в том числе детско-юношеский.