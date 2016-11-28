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Алханов: «После слов Путина будем делать ставку на детей»

28 ноября 2016, 08:20
9

Заместитель главы Министерства юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза и экс-глава комитета по этике РФС Алу Алханов рассказал о важности развития молодежного спорта в России.

«Основополагающие документы, касающиеся массового спорта, здорового образа жизни, физического воспитания детей и молодежи, заложены в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этих же документах отражены и перспективы развития студенческого спорта, в том числе футбола. Это способствует тому, чтобы и наша работа была выстроена и имела под собой нормативно-правовую основу. И мы рассчитываем, что после слов Владимира Владимировича Путина будет усиливаться поддержка и со стороны крупных компаний.

Если мы будем уделять внимание нашей молодежи, то завтра получим уникальный человеческий капитал для страны. Глава государства четко расставил приоритеты. Основную ставку нужно делать на детей, которые будут в последующие годы приумножать величие России. И наша работа должна в первую очередь ориентироваться на развитие детско-юношеского и студенческого спорта.

Уверен, что сегодня совместно с нашими коллегами из федеральных органов власти, регионов и студенческих спортивных организаций мы сможем заложить основы реализации вышесказанного в рамках совместной работы по формированию проекта концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года, которую до конца года должно утвердить правительство РФ», – сказал Алханов.

Напомним, Президент России Владимир Путин недавно заявил о том, что государственным корпорациям стоит перераспределить свои непрофильные расходы с финансирования профессионального спорта на массовый, в том числе детско-юношеский.

Источник: Известия
Комментарии (9)
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Павелий
1480311277
Миллер, ты уже урезал зарплату Витселю?
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abhvfdtcn
1480314223
баранам нужна команда
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Black Giz
1480316233
Вот почему у нас начинают шевелиться и что-то делать только после того как сказал Путин? У самих фантазии и понимания не хватает?
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kykyi
1480316398
Читать противно. "Великий вождь и учитель, лучший друг детей и спортсменов". Знакомые фразы, проходила однажды страна через это. Результат известенн, наступаем на те же грабли.
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vgarakh
1480318465
А ты , что сам не знал, что нужно вкладывать деньги в детский спорт? Что вы там за бараны собрались или вас специально подбирают , чтобы на вашем фоне выглядеть великими?
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Gullit 76
1480320861
Ну вот, а они то просто не знали бедненькие.Путин только сейчас сказал.Мог бы и не сказать - тогда каюк.Могли ошибиться и деньги в проституток повкладывали бы,а теперь нет.В нашей стране где "Путина" нет - ничего нет.
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turist82
1480322388
Так и живем - без пинка никто не пошевелится...
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