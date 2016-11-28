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    Алханов: «После слов Путина будем делать ставку на детей»

    Заместитель главы Министерства юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза и экс-глава комитета по этике РФС Алу Алханов рассказал о важности развития молодежного спорта в России.

    «Основополагающие документы, касающиеся массового спорта, здорового образа жизни, физического воспитания детей и молодежи, заложены в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этих же документах отражены и перспективы развития студенческого спорта, в том числе футбола. Это способствует тому, чтобы и наша работа была выстроена и имела под собой нормативно-правовую основу. И мы рассчитываем, что после слов Владимира Владимировича Путина будет усиливаться поддержка и со стороны крупных компаний.

    Если мы будем уделять внимание нашей молодежи, то завтра получим уникальный человеческий капитал для страны. Глава государства четко расставил приоритеты. Основную ставку нужно делать на детей, которые будут в последующие годы приумножать величие России. И наша работа должна в первую очередь ориентироваться на развитие детско-юношеского и студенческого спорта.

    Уверен, что сегодня совместно с нашими коллегами из федеральных органов власти, регионов и студенческих спортивных организаций мы сможем заложить основы реализации вышесказанного в рамках совместной работы по формированию проекта концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года, которую до конца года должно утвердить правительство РФ», – сказал Алханов.

    Напомним, Президент России Владимир Путин недавно заявил о том, что государственным корпорациям стоит перераспределить свои непрофильные расходы с финансирования профессионального спорта на массовый, в том числе детско-юношеский.

    Источник: Известия

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    28.11.2016 08:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2697

      turist82 28 ноября 2016, 11:39

      Так и живем - без пинка никто не пошевелится...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 ноября 2016, 11:14

      Ну вот, а они то просто не знали бедненькие.Путин только сейчас сказал.Мог бы и не сказать - тогда каюк.Могли ошибиться и деньги в проституток повкладывали бы,а теперь нет.В нашей стране где "Путина" нет - ничего нет.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 ноября 2016, 10:34

      А ты , что сам не знал, что нужно вкладывать деньги в детский спорт? Что вы там за бараны собрались или вас специально подбирают , чтобы на вашем фоне выглядеть великими?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 ноября 2016, 09:59

      Читать противно. "Великий вождь и учитель, лучший друг детей и спортсменов". Знакомые фразы, проходила однажды страна через это. Результат известенн, наступаем на те же грабли.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 ноября 2016, 09:57

      Вот почему у нас начинают шевелиться и что-то делать только после того как сказал Путин? У самих фантазии и понимания не хватает?

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 28 ноября 2016, 09:23

      баранам нужна команда

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 28 ноября 2016, 08:34

      Миллер, ты уже урезал зарплату Витселю?

      -1
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > Павелий 28 ноября 2016, 10:17

      да вот хрен с ним с Витселем, вот у того же Кокорина и Дзюбы не мешало, им то за что, а последнего в секцию бокса записать ))

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      Рейтинг: +26

      wh1sp3r > FanatSerj 28 ноября 2016, 12:06

      По лицу не попадает?)

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