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    Пике остался доволен ничейным результатом с «Реалом Сосьедад»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не скупился на слова после неудачного выездного матча своей команды против «Реал Сосьедад».

    «Мы не часто говорим подобное в отношении «Барселоны», но на этот раз это прозвучит справедливо – ничья стала для нас не таким уж и плохим результатом сегодня. Плюс в том, что мы взяли хотя бы одно очко. Соперник превзошел нас в игре и желании.

    Можно сказать, что в первом тайме «Барселоны» вообще не было на поле. А «Реал Сосьедад» показал в высшей степени сильную игру, прессингуя на нашей половине поля. Если мы будем продолжать играть в такой футбол, то будет очень сложно выиграть Примеру», – сказал Пике.

    Матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Marca

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    28.11.2016 07:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 28 ноября 2016, 09:25

      Просто позор вчера.

      0
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      Рейтинг: +12

      Redland 28 ноября 2016, 08:35

      с такой игрой можно бороться только за Сегунду. За первый тайм у Барселоны 2 удара против 8 у сосьедада

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      Рейтинг: +33715

      zra78 28 ноября 2016, 08:14

      Видать не хило их по возили

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