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    Энрике: «Реал Сосьедад» превзошел «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча 13-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» отметил умение соперника играть в футбол, а не закрываться у своих ворот и отбиваться.

    «В этой встрече «Реал Сосьедад» превзошел нас. Большинство команд стараются добиться результата в матчах с нами защищаясь, а они сегодня именно играли в футбол, чем заслужили очки.

    Во втором тайме игра еще больше выровнялась, но не настолько, чтобы мы могли рассчитывать на победу. Всегда шесть игроков «Реал Сосьедад» играли в прессинг на нашей половине поля. К тому же мы проигрывали бесконечное множество дуэлей», – сказал после матча тренер.

    Матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Барселона»

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    28.11.2016 07:06
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