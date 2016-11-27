Смолов, Дзюба и Кокорин выйдут с первых минут на матч «Краснодар» – «Зенит»

Стали известны составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 15-го тура Премьер-лиги. С первых минут на поле у хозяев появится Федор Смолов, у гостей – Артем Дзюба и Александр Кокорин. Поединок начнется в 19:00. «Бомбардир» предлагает текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Краснодар»: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаузинью, Лаборде, Смолов.

Запасные: Крицюк, Адамов, Калешин, Мартынович, Ахмедов, Быстров, Окриашвили, Вандерсон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков, Жулиану, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Чернов, Маурисиу, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.