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    Смолов, Дзюба и Кокорин выйдут с первых минут на матч «Краснодар» – «Зенит»

    Стали известны составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 15-го тура Премьер-лиги. С первых минут на поле у хозяев появится Федор Смолов, у гостей – Артем Дзюба и Александр Кокорин. Поединок начнется в 19:00. «Бомбардир» предлагает текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    «Краснодар»: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаузинью, Лаборде, Смолов.

    Запасные: Крицюк, Адамов, Калешин, Мартынович, Ахмедов, Быстров, Окриашвили, Вандерсон, Ари.

    «Зенит»: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков, Жулиану, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Дзюба, Мак.

    Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Чернов, Маурисиу, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 18:40
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