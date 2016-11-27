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    «Крылья Советов» не хотят переносить матч со «Спартаком» в Москву

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виктор Шишков сообщил, что в клубе не согласны переносить матч 16-го тура Премьер-лиги против «Спартака» из Самары в Москву. Ранее такая информация появилась из-за непрекращающегося снега в игре самарцев против «Томи» (3:0).

    – Неделю назад общался с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым по поводу переноса матча из Самары. Сказал, что будем действовать по регламенту. Мы не согласны переезжать из Самары, хотим играть дома.

    – Обещают минус 19 градусов на момент стартового свистка.

    – В любом случае, в Москву играть не поедем. Резервная арена у нас в Саранске.

    – Допускаете, что РФПЛ может перенести матч на весну?

    – Лига будет в соответствии с регламентом. Мы – тоже. «Крылья Советов» играет в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2016 16:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 28 ноября 2016, 09:39

      Какой нахрен футбол для каких нахрен болельщиков в минус 19??? Любые нефутбольные приемы готовы использовать, любые обстоятельства, чтобы выгрызть очечко.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 27 ноября 2016, 21:14

      переносите матч на Мальдивские Острова............

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      Рейтинг: +40

      gosha1989 27 ноября 2016, 21:04

      Пусть играют, потом в тёплых странах отогреются в перерыв чемпионата

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 27 ноября 2016, 21:01

      «Крылья Советов» играет в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары.

      Это при -19 для болельщиков? Разве что клюшки выдадут

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 27 ноября 2016, 18:54

      По новому регламенту РФПЛ нельзя проводить матчи при температуре менее "-15"

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > aaaaahhhh 27 ноября 2016, 21:15

      пацаны во дворе и в минус 25 бегают целыми днями, ничего страшного...

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 27 ноября 2016, 18:50

      Да них...я крыльям это не поможет ёпт!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 ноября 2016, 18:19

      Будут играть на лыжах.

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 ноября 2016, 18:11

      какая Советам разница -где проигрывать...футболистов жалко, травмы на током огороде точно будут и не факт что у одной команды.. вот о чем думать надо

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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 27 ноября 2016, 17:41

      почему бы просто не поменяться.. болельщиков в Самаре придёт гораздо больше весной в тёплую погоду...

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      Рейтинг: +583

      RusPlan > Dimoshka96 28 ноября 2016, 16:39

      Дело в том, что в Москве уже играли. Перенесли бы уж на нейтральное поле или на весну (не факт, что весной будет лучше)

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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 ноября 2016, 17:06

      Поле огород и дикий холод,надеюсь РФС найдет резервное поле,мне кажется лучше всего сыграть в Краснодаре или Казане.

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