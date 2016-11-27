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    «Амкар»: «Конде не очень хорошо знает русский, ему могли показаться слова об обезьяне»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов высказал мнение об инциденте, который произошел в матче против тульского «Арсенала». Напомним, после окончания поединка защитник пермяков Секу Конде заявил, что игрок туляков Дмитрий Айдов назвал его одноклубника Фегора Огуде «обезьяной».

    – Тяжело говорить о том, чего не слышал. Но, думается, было все же не так, как заявил Секу. Он сам не очень хорошо знает русский язык – что-то могло и показаться. В конечном итоге футболисты пожали друг другу руки – если бы произошло что-то серьезное, вряд ли настрой был бы таким.

    – Отражен ли инцидент в протоколе и рапорте делегата?

    – Нет, официальных жалоб в протоколе нет. Развивать эту историю со своей стороны мы не планируем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2016 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 27 ноября 2016, 18:33

      Судя по интервью, русский он знает не намного хуже, чем некоторые игроки сборной

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      Рейтинг: +60

      Shaft 27 ноября 2016, 16:00

      Сливают собственного игрока. Я бы на его месте послал на йух такое руководство и искал бы новый клуб. Свиньи

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Shaft 27 ноября 2016, 17:40

      Ага, Зенит защищал-защищал своего Халка, а правда была все-таки на стороне Матюнина. Плохому танцору всегда мерещатся провокации.

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      Рейтинг: +1348

      Бомбардир 27 ноября 2016, 15:17

      Странно, конечно. Вроде как должны защищать своего игрока, а они наоборот.

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