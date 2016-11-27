Мутко: «У сборной России не будет слабых соперников на Кубке конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций-2017. Напомним, что соперниками сборной России стали команды Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

«Я всегда спокойно отношусь к жеребьевкам, на то они и жеребьевки: здесь ничего от тебя не зависит, как решит судьба. В целом, считаю, что достаточно неплохая подгруппа: с португальцами мы играли и знаем класс и уровень, Новая Зеландия для нас новая команда, Мексика – очень приличная сборная. В целом же, здесь нет слабых соперников, есть разные стили, надо просто самим готовиться и играть. Думаю, будет очень интересный турнир, и он многое даст России в плане подготовки к чемпионату мира», – заявил Мутко.