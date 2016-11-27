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  • Мутко: «У сборной России не будет слабых соперников на Кубке конфедераций»

Мутко: «У сборной России не будет слабых соперников на Кубке конфедераций»

27 ноября 2016, 14:18
13

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций-2017. Напомним, что соперниками сборной России стали команды Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

«Я всегда спокойно отношусь к жеребьевкам, на то они и жеребьевки: здесь ничего от тебя не зависит, как решит судьба. В целом, считаю, что достаточно неплохая подгруппа: с португальцами мы играли и знаем класс и уровень, Новая Зеландия для нас новая команда, Мексика – очень приличная сборная. В целом же, здесь нет слабых соперников, есть разные стили, надо просто самим готовиться и играть. Думаю, будет очень интересный турнир, и он многое даст России в плане подготовки к чемпионату мира», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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BarStep
1480245952
Ну да, в сравнении с Тунисом и Коста-Рикой, - Новая Зеландия это космос...
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oyabun
1480246276
При таком президенте РФС точно не будет. Сейчас, увы, крайне трудно отыскать сборную, о которой можно с уверенностью сказать: "да мы обыграем их одной левой (ногой)!"
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Chernyi Lis
1480247122
убогий
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alll-1
1480249425
У России уже нет слабых соперников
Ответить
roman230582
1480250220
На кубке конфедераций нет слабых соперников, кроме сами знаете кого
Ответить
витёчек
1480250904
только у семи команд будет один слабый соперник!
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Serjoga
1480251870
Как у самой слабой команды может быть слабый соперник? Он сам-то понял что сказал?
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serppion
1480253538
Мутко, посмотри рейтинг сборных, в какую задницу ты загнал наш футбол. Тебе ли рассуждать о сильных соперниках?!
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каа
1480256035
У сборной России вообще нет слабых соперников.... но есть очень слабое руководство...(((
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richardwili
1481199185
2008 , ходим кругами ЛИМИТ-нет результата-ЛИМИТ-нет результата....
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