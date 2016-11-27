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    Судьи приняли решение не переносить встречу «Крылья Советов» – «Томь»

    Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что матч 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Томью» состоится. По его словам, судьи приняли решение не переносить встречу из-за снегопада.

    «Судьи решили, что матч состоится. В Самаре метет, вполне возможно, будут остановки для того, чтобы заново нанести разметку. Поле не в лучшем состоянии. Не исключаю, что оно «поплывет», – заявил Кудряшов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2016 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +175

      Freux 27 ноября 2016, 14:17

      После этого матча это поле будет похоже не на огород,а на горы Арарата.Спрашивается,как тут играть следующию игру!?Это угрожает здоровью игроков,которые могут получить травму и надолго выбыть из строя.А то и вообще завершить карьеру

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