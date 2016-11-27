Судьи приняли решение не переносить встречу «Крылья Советов» – «Томь»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что матч 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Томью» состоится. По его словам, судьи приняли решение не переносить встречу из-за снегопада.

«Судьи решили, что матч состоится. В Самаре метет, вполне возможно, будут остановки для того, чтобы заново нанести разметку. Поле не в лучшем состоянии. Не исключаю, что оно «поплывет», – заявил Кудряшов.