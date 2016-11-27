Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Будогосский: «Мы не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение о критике руководства «Терека» в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча со «Спартаком» (0:1). Напомним, ранее президент грозненского клуба Магомед Даудов дал понять, что работа судьи в этой встрече носила заказной характер.

    «Я воспринимаю это как некую данность, право клуба выступать. Мы же не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию. Мы сейчас живем во время разнузданной демократии.

    У нас нет такой регламентной нормы, чтобы запрещать клубам что-то выражать, это же не оскорбление, это выражение некоего мнения. У них есть свое мнение, у нас есть свое. Для того, чтобы говорить об этом (заказном характере работы судьи), надо иметь конкретные факты. Я был на игре, и у меня не возникло никаких вопросов по поводу того, что судья допустил ошибки принципиального характера, я не отметил ошибки, которые могли бы повлиять на ход матча, а недочеты есть у любого судьи в каждом матче», – отметил Будогосский.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 27 ноября 2016, 17:16

      Какие проблемы насчёт претензий к судье от Терека, да пусть говорят, все кто смотрел матч видели, что СУДЬЯ ДАВАЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, насчёт ошибок, да всё было нормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 27 ноября 2016, 16:33

      Спартак для всех как красное для быка--слетаются все успокойтесь все равно Спартак станет чемпионом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > nik55 27 ноября 2016, 18:36

      слетаются на другое.. пардон, на гавно...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 27 ноября 2016, 16:28

      После прихода к власти Будогосского, судьи вообще бояться перестали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 27 ноября 2016, 16:05

      За исключением фола Кутепова, который тянул на красную и фола на Балае не зафиксированном Мешковым особо ничего не было, однако не лишне будет вспомнить игру мяса в Петербурге, где из за одного не назначенного штрафного в 40 метрах от ворот вой стоял целый месяц... Очень мясо хочет в чемпионы и судить их строго нельзя, обижаются...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 > mik1954 27 ноября 2016, 16:26

      еще один чудо- эксперт

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > nik55 27 ноября 2016, 18:37

      возрази, если сможешь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > alp 27 ноября 2016, 19:03

      там не было выхода 1 на 1 так как успевал еще один игирок спартака поэтому не дали красную карточку! внимательно пересмотри этот момент! если бы не успевал 2й игрок то естественно красная карточка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 27 ноября 2016, 15:53

      И еще КРАСНАЯ КАРТОЧКА это фол ДЕНИСОВА на 49 минуте матча ЛОКО - УРАЛ ЧЕЛОВЕКИ! а теперь сравните фол Кутепова и Денисова видети разницу? Если нет вас ЖАЛЬ!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 27 ноября 2016, 15:38

      Как я уже говорил Отсудил НОРМАЛЬНО! планку фолов поднял на уровне АПЛ подчеркиваю АПЛ(даже Шмурнов сказал что такое судейство эталонное и в Англии так судят) и то, что кто то хотел падать при любом контакте - это проблемы самих футболистов, второе Терек окстись!!! Балаю надо было прямую красную показывать когда он как раз после фола на нем, вскачил и побежал устраивать самосуд по средствам прыжка сзади прямыми ногами в Зобнина, психи там аж зашкаливали, даже коментаторы сказали красная!так что уж кому но не вам плакатся.
      Второе с якобы красной карточкой Кутепову.ТАМ КОМБАРОВ НАБЕГАЛ СВЕРХУ!!!! Кутепов не был последним защитником он был на одной линии с Комбаровым только Комбаров был сверху и еще поспорте со мной, что он в скорости на 10 минуте матча уступил бы Балаю! Комбар наперерез Балаю выбегал, так, что красная карточка по правилам не была дана!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > Кронштадт65 27 ноября 2016, 15:55

      ТО то потом Удевляемся Что КЛАТЕНБУРГ отсудил чуть ли не все ГЛАВНЫЕ Футбольные События земли последних лет!!!! (для тех кто в неадеквате, он судет в такой же манере!!!!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > SnoopiDu 27 ноября 2016, 17:36

      Нарушение Балая это следствие непринятых мер судьи по нарушениям против него,и пусть бы удалили,но ранее,почти в начале матча,надо было удалять Кутепова, не будь этого нарушения,никто бы не помешал Балаю поразить ворота,да и после арбитр свистел в пользу Спартака,а нарушений спартаковцев вообще не замечал.Вы после матча с Зенитом проплакали целый месяц из-за одного момента со штрафным,а теперь за более убедительные моменты осуждаете Терек, двойные стандарты у вас, господа. Согласен, что Терек не использовал свои моменты,нужно было бить точнее,а не во вратаря каждый раз.Теперь поставьте себя на место терекчан,т.е. вы проиграли из-за таких моментов,неужели в тряпочку молчали бы?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > Борз-95 27 ноября 2016, 18:02

      Я вас не осуждаю,что лично я заметил,так это то,что судья давал биться,подобный первый раз вижу в нашем чемпионате,а ошибался он по очереди в обе стороны,матч,мне кажется,даже уровнем и качеством лучше многих европейских был,как болельщик Спартака признаюсь,фантастическая самоотдача,такого я давно не видел,Грозный спасибо за суперматч!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > Aston 27 ноября 2016, 18:41

      если судья ошибается в пользу спартака - он дает биться и играть. если судья ошибается против спартака, то это заговор и админресурс )) нормально так, че )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > Борз-95 27 ноября 2016, 22:26

      :- надо было удалять Кутепова, не будь этого нарушения,никто бы не помешал Балаю поразить ворота

      Так давай адекватно сейчас. Во первых сомневаюсь, что Ребров это никто! Во вторых Я написал уже, ЧТО КОМБАРОВ был сверху и бежал неперерез Балаю, НАПЕРЕРЕЗ! на 10 минуте Комбаров в Российском чемпионате НИКОМУ не уступет в скорости. + Балай с мячем бы был, а Комбаров без, а при всем моем уважении к Балаю, он не БЭЙЛ, чтобы бегать с мячем так же как и без него. И что у нас получается? Предположим идет зацеп Балая Кутеповым и Кутепов не фалит а Балай убегает. Балай теряет скорость,времени у него минимум, Ребров выскакивает и сакращает угол, а Комбаров Бежит с верхнего угла наперерез, + Кутепов бежит сзаде, и даже если Балай бьет то только в ближний или по центру а ТАМ РЕБРОВ, А в том углу куда Балай забил зениту КОМБАРОВ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      DISHNO 27 ноября 2016, 15:31

      Я бы посмотрел,как бы вы тут визжали если бы эти фолы делались против вас,и это безразличие судьи было проявлено в вашу сторону!Вы бы на всю страну воняли бы "Кадыров купил судью " итд итп.

      Признать ошибки -это мужество,чего нет у вас!

      Судья несколько раз проигнорировал фолы на Балае не говоря о других,он вам вчера все позволял муддак!

      Не скрываю свою антипатию к вашему клубу,чисто из за таких как вы,90% все одинаковые!

      Помимо Кавказких клубов,Уважаю,нравится ЦСКА,Оренбург,Краснодар,болею в Еврокубках за Зенит но за вас никогда!!!

      Вам пох я знаю,так и мне пох,что бы знали!

      Далеко все равно не уйдёте,скоро приземлитесь!

      Чем выше,тем больнее падать ))

      Удачи всем адекватным !

      Высказался и ушёл,а дальше пох...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 > DISHNO 27 ноября 2016, 15:42

      что молчал когда Спартак засудили в игре с Зенитом ---так что сопи в тряпочку

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan > nik55 27 ноября 2016, 15:48

      Как раз-то в том матче никто Спартак не засуживал. Просто продули позорно и развизжались на всю страну. Мудаки.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 > Kollljan 27 ноября 2016, 16:21

      ты сам му-ак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 27 ноября 2016, 15:17

      судья отработал на 4-.
      когда Балай въехал злонамеренно в голеностоп Зобнину,то должна была быть не жёлтая,а красная карточка,так что пусть говорят что хотят,а на сегодняшний день Спартак объективно сильнее всех,включая Зенит,к стати,Спартак в матче с Зенитом был засужен,что даже там кто то в руководстве судейском подал в отставку

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 ноября 2016, 15:14

      Тут каждый судит со своей колокольни.Сколько людей,столько мнений.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33557

      oyabun 27 ноября 2016, 14:23

      Людей развращенных непрерывными халявными вливаниями ничем не заработанных денег, очень трудно, да и бесполезно пробовать заткнуть. Они приучены государством к тому что всё им должно доставаться бесплатно и легко. В том числе и в спорте.

      13
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11