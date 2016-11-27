Молло, Паскуато и Кирилл Комбаров выйдут с первых минут матча «Крылья Советов» – «Томь»

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Томь». Напомним, встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Голенков.

«Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев, Попов, Голышев, Касьян.

Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Кудряшов, Самодин, Погребняк, Дроппа, Бордачев.