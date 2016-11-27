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    Молло, Паскуато и Кирилл Комбаров выйдут с первых минут матча «Крылья Советов» – «Томь»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов»«Томь». Напомним, встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.

    Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Голенков.

    «Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев, Попов, Голышев, Касьян.

    Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Кудряшов, Самодин, Погребняк, Дроппа, Бордачев.

    Источник: РПЛ

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    27.11.2016 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +447

      alexidj 27 ноября 2016, 13:25

      о как..значит вчера за нас Кирилл Комбаров играл..молодцы) у меня так знакомые в школе менялись))гыгы

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 ноября 2016, 13:15

      И давно ли Димон в Томи?

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      Рейтинг: +146

      serega99 > Тraumtanzеr 27 ноября 2016, 13:17

      Тоже интересуюсь))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > neon8877 27 ноября 2016, 13:55

      Дима Комбаров в Спартаке играет.

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