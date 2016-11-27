Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Самаре задействовали спецтехнику для подготовки стадиона к матчу «Крылья Советов» – «Томь»

    Сотрудники арены «Металлург» в Самаре продолжают прикладывать максимум усилий для того, чтобы привести в порядок газон и трибуны к началу матча 15-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут «Томь». Напомним, что игра начнется в 14:00 по московскому времени.

    Как сообщили в самарском клубе, очищением трибун занимаются более ста человек. Кроме персонала здесь работает и специальная техника.

    Отметим, что работы на «Металлурге» ведутся со вчерашнего дня. Ожидается, что на матч придут около 3000 болельщиков.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11