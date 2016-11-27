Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Энрике не будет беречь лидеров перед матчем с «Реалом»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не собирается предоставлять дополнительный отдых своим лидерам накануне встречи с «Реалом», которая состоится 3 декабря.

    Об этом он заявил перед матчем 14-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

    «Поберечь Неймара? Вы сейчас шутите? Конечно, нет. Есть только одна игра, которая важна на данный момент. И это встреча с «Реал Сосьедадом». На кону стоят те же три очка, что и в матче с «Реалом», – заявил он.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 27 ноября 2016, 11:20

      а зря, если счет будет комфортным после 1 тайма, надо будет заменить Неймара, Суареса и Ракитича!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Java Tulkunov 27 ноября 2016, 10:47

      Барселона давно не может выиграть на стадионе "Реал Сосьедада"... Будут сегодня под большим давлением... Посмотрим как закончится этот матч!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11