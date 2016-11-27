Энрике не будет беречь лидеров перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не собирается предоставлять дополнительный отдых своим лидерам накануне встречи с «Реалом», которая состоится 3 декабря.

Об этом он заявил перед матчем 14-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

«Поберечь Неймара? Вы сейчас шутите? Конечно, нет. Есть только одна игра, которая важна на данный момент. И это встреча с «Реал Сосьедадом». На кону стоят те же три очка, что и в матче с «Реалом», – заявил он.