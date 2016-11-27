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    Будогосский не согласен с Алхановым относительно заказного характера судейства матча «Терек» – «Спартак»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывание вице-президента «Терека» Хайдара Алханова, который ранее заподозрил арбитра матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» Виталия Мешкова в заказном судействе.

    «Я действительно присутствовал на матче. Скажем так, приехал в Грозный посмотреть футбол. У Алханова есть свое мнение по судейству, это его право.

    У меня мнение другое, которое с его мнением не совпадает. Говорю это как человек, который смотрел матч и немножко разбирается в судействе. За 49 лет в арбитраже я немножко научился в этом разбираться», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2016 01:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 27 ноября 2016, 12:07

      Эта хрень с послематчевым нытьём о судействе будет продолжаться в России до тех пор, пока у нас не введут видеоповторы.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 ноября 2016, 07:57

      А мы всё сидим и ждём когда же хоть один договорняк признают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2016, 07:46

      За прыжки на судью пол-Терека удалить можно было бы. Интересно если что-то не нравится дома, на Кадырова тоже так прыгают?

      1
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:33

      Алханов не позорь Республику и мужиков из Терека!

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