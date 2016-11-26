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    Рахимов: «Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное. Был один эпизод, в котором мы пропустили гол. Но после этого не дали ничего создать у своих ворот.

    Проигрывать неприятно, но на победу мы сегодня не наиграли», – сказал Рахимов.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.11.2016 21:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      realitys 27 ноября 2016, 14:49

      Рахимов профессионально занимается футболом, а не пустой болтавнёй. Всё правильно видит и умеет делать конструктивные выводы. Выигрывать матчи можно по разному - разрушать или созидать, главное вовремя забить на один гол больше соперника. Спартак поздравляю с прогматичной и тяжёлой победой.

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 26 ноября 2016, 22:57

      хорошо играли обе команды, где то нам повезло , а тереку наоборот нет.

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 26 ноября 2016, 22:24

      Все по делу, Терек был хорош, не воспользовались своими моментами!

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Челнинец 26 ноября 2016, 22:56

      Согласен, терек был очень и очень хорош. Если бы они на выезде играли как дома ... )

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > OldenVad 26 ноября 2016, 23:44

      Ну Терек да,молодцы,игру показывают приятную,стоит даже взять матч против Зенита,весь матч владели инициативой,борются постоянно,прессинг.Можно сказать костяк команды давно составлен,поэтому сейчас такие результаты,игра.Когда команды играют и борются,то приятно смотреть такой футбол,всегда бы такие матчи были

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