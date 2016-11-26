Рахимов: «Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное»

Рахимов профессионально занимается футболом, а не пустой болтавнёй. Всё правильно видит и умеет делать конструктивные выводы. Выигрывать матчи можно по разному - разрушать или созидать, главное вовремя забить на один гол больше соперника. Спартак поздравляю с прогматичной и тяжёлой победой.
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).
«Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное. Был один эпизод, в котором мы пропустили гол. Но после этого не дали ничего создать у своих ворот.
Проигрывать неприятно, но на победу мы сегодня не наиграли», – сказал Рахимов.