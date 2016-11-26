Рахимов: «Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное. Был один эпизод, в котором мы пропустили гол. Но после этого не дали ничего создать у своих ворот.

Проигрывать неприятно, но на победу мы сегодня не наиграли», – сказал Рахимов.