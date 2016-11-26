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    Гвардиола: «Еще одна вещь, которую я узнал об английском футболе – это судьи»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 13-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1).

    «Это было так же сложно, как для «Арсенала», «Ливерпуля» и других приезжающих сюда команд. «Бернли» выше и сильнее нас, так что с ними было трудно, но вообще мы сыграли хорошо, особенно с учетом того, что всего два дня назад мы играли в Лиге чемпионов. Все наши игроки проявили сильный характер, и мы очень довольны, потому что это была важная неделя.

    Еще одна вещь, которую я узнал про английский футбол – это судьи. Иногда они фиксируют фол, иногда – нет. Я не осуждаю их, просто такова реальность. Здесь судейство отличается от других стран», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    26.11.2016 19:08
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