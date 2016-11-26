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    Слуцкий заявил, что болезненные ощущения в ноге не позволяют Дзагоеву играть на максимуме

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 15-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0) объяснил перестановки в стартовом составе московского клуба. Напомним, изначально с первых минут у армейцев на поле должен был появиться полузащитник Алан Дзагоев, однако в итоге его место занял Зоран Тошич.

    – С чем связана замена Тошича на Дзагоева в стартовом составе?

    – У него остаются болезненные ощущения в задней поверхности бедра. Нога не позволяет играть на максимуме, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -22

      Cobold 27 ноября 2016, 02:30

      От безисходности суют на поле не до конца восстановившегося футболиста..... угробят Дзагоева, суки.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 ноября 2016, 20:50

      Нога не позволяет играть)

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