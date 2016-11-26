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    Маурисио, Попов и Мельгарехо выйдут в основе «Спартака» на матч с «Тереком»

    «Спартак» и «Терек» определились со стартовыми составами на игру 15-го тура РФПЛ.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Роши, Митришев, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Брызгалов, Плиев, Адилсон, Кадыров, Грозав, Мбенгуе, Мирзов, Родолфо.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Мельгарехо.

    Запасные: Песьяков, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.

    Поединок пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: РПЛ

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    26.11.2016 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 26 ноября 2016, 17:34

      Спартак, победы тебе! Хотя будет очень тяжело.

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