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    Мутко: «Подготовка к Кубку конфедераций находится в заключительной стадии»

    Вице-премьер правительства РФ, глава РФС и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится сегодня в Казани, подчеркнул, что подготовка к турниру находится на завершающем этапе. Также он отметил, что у футбольных властей не возникло сомнений по поводу проведения жеребьевки именно в столице Татарстана.

    «Мы не сомневались, где проводить жеребьевку. Казань – очень динамично развивающийся город, это спортивная столица России. Казань обладает спортивными традициями, знаниями и опытом. Мы считаем, что вся подготовка идет по плану, все обязательства мы выполняем. Что касается Кубка конфедераций, то мы на последней стадии подготовки. Два стадиона уже полностью готовы, стадион в Сочи будет сдан в декабре, а в марте на нем сыграет сборная. Стадион в Петербурге тоже будет сдан в декабре, и я думаю, что в марте-апреле там тоже сыграет сборная.

    Кроме того, есть 12 тренировочных площадок. Это и есть наследие, которое останется. В плане транспорта, аэропортов, гостиниц никаких тревог нет. Мы упростим визовый режим. Будет карточка болельщика «fan id», она даст право пересекать границу и переезжать из города в город. Мы берем на себя дополнительные меры безопасности», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 16:37
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